Diosdado Cabello eleva a más de 800 las excarcelaciones en Venezuela y carga contra las "mal llamadas" ONG

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha anunciado este lunes que más de 800 personas han sido excarceladas desde mediados del pasado diciembre y ha vuelto a cargar contra lo que ha calificado de "mal llamadas ONG", a quienes acusa de emplear datos no fiables en sus balances de presos liberados.

"A día de hoy, van 808 excarcelaciones", ha afirmado antes de criticar a las ONG asegurando que "andan como locos" porque "cobran" a los familiares de los detenidos y estos "no les han querido pagar". "Son unos mafiosos, unos extorsionadores, nosotros no nos reunimos con ninguna ONG para esto", ha declarado durante una rueda de prensa.

Así, ha defendido que la decisión de las excarcelaciones "no es nueva, es de diciembre (de 2025)". "Nosotros apostamos por que (los presos) vayan a trabajar, no que sigan (...) matando gente, quemando gente viva o promoviendo la intolerancia y esas cosas", ha afirmado.

Cabello ha defendido al Ejecutivo frente a las críticas de ONG y oposición por el ritmo de las liberaciones, alegando que "incluso va a solicitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos que verifique la lista de excarcelaciones", en alusión a Volker Türk, pese a que Caracas lo declaró persona 'non grata' en julio del pasado año en respuesta a un informe en el que este representante de la ONU advertía duramente de la situación de Derechos Humanos en el país latinoamericana.

"Aquí hay gente que cometió delitos y se están revisando. Nosotros no tenemos nada que ocultar, nada, absolutamente nada. Lo dijo la presidenta encargada (Delcy Rodríguez): que venga el Alto Comisionado, que nosotros no tenemos nada que ocultar, al contrario", ha reiterado.

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha declarado que "vamos a seguir avanzando" mientras que ha aseverado que, "pase lo que pase en cualquier circunstancia, nosotros venceremos".

Este nuevo balance llega apenas horas después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, haya insistido en que son más de 600 las personas excarceladas dentro del proceso de liberaciones anunciado por las autoridades venezolanas, "incluyendo las 200 del 24 y 31 de diciembre", según ha declarado a la emisora colombiana Caracol Radio.

Al ser interrogado por las cifras de las ONG, como Foro Penal, que ha informado de 266 liberaciones desde el 8 de enero, Saab ha argumentado que "las cifras que ellos manejan son erráticas". "Muchas veces confunden y hacen cosas que no son las pertinentes", ha argumentado.

Las liberaciones, anunciadas tras la captura estadounidense del presidente del país, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y la posterior investidura de su entonces 'número dos', Delcy Rodríguez, han llevado al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, a expresar este lunes su agradecimiento a Caracas por un "potente gesto humanitario".