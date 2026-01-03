Dos concentraciones en Barcelona a favor y en contra del ataque a Venezuela

Varias personas durante la concentración en apoyo de Venezuela y de celebración por la captura de Nicolás Maduro, en el Arco del Triunfo, a 3 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata de un acto de apoyo al pueblo venezolano, celebració - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro de Barcelona tiene en marcha este sábado por la tarde sendas concentraciones a favor y en contra del ataque a Venezuela, separadas y sin incidentes destacables.

En el Arc de Triomf están concentrados sobre la 19 los contrarios al presidente Nicolás Maduro, y han entonado el himno venezolano.

La concentración que critica el ataque de Estados Unidos está a la misma hora en la plaza Urquinaona, ante el Consulado del país, y se han quemado dos banderas estadounidenses.

Esta concentración la había convocado la Asamblea Bolivariana de Catalunya, y varias entidades se han sumado al apoyo en las redes sociales, además de acudir miembros de la CUP.

Al principio, en la plaza Urquinaona ha habido un breve encontronazo entre uno y otro bando, porque también habían acudido algunos contrarios a Maduro, pero después se han dirigido al Arc de Triomf, donde se hace la concentración de su signo, contra el actual Gobierno venezolano.