Venezuela.- Ecuador sopesa la apertura de un corredor humanitario para venezolanos hacia otros países

Publicado 10/09/2019 15:12:00 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador está sopesando la posibilidad de abrir un corredor humanitario para los venezolanos que cuenten con visado para continuar hacia otros países toda vez que el país ya exige desde finales de agosto visado de entrada a su territorio para quienes huyen de la crisis en que está sumida Venezuela.

Según explicó el lunes la ministra de Gobierno, Maria Paula Romo, el Ejecutivo de Lenín Moreno está estudiando la propuesta trasladada la semana pasada por Colombia después de que a raíz de que Ecuador exija visado de entrada a los venezolanos desde el 26 de agosto unos 1.000 han quedado sin poder cruzar la frontera.

"Lo estamos revisando y en todo caso se trataría solamente de personas que tengan visa hacia otros países", subrayó la ministra, que recordó que Perú también solicita visado de entrada a los venezolanos. "Solamente en esa circunstancia se revisaría la posibilidad de un corredor humanitario, cuando se trate de personas que cuenten con visas para otros países", agregó, según informa el diario 'El Comercio'.

Romo aclaró además que Ecuador accedería en caso de que se le considerara como un país de tránsito y se regulara de forma que los venezolanos que entren en su territorio "aborden un transporte que de inmediato los pudiera poner en la siguiente frontera".

"No podríamos trasladar a personas que en la siguiente frontera no cumplan con el requisito", defendió la ministra ecuatoriana, que recordó que "Colombia es uno de los pocos países que ya no está solicitando visa" a los venezolanos. "De ninguna manera podríamos ser nosotros un paso para que se encuentren en otra frontera en la que no cumplan con el requisito", agregó, según 'El Universo'.

Ecuador ya abrió un corredor humanitario desde Colombia hacia Perú en dos ocasiones en 2018, en el momento álgido del éxodo de venezolanos fuera de su país. Más de 4,3 millones de venezolanos han escapado de la grave crisis política, económica y humanitaria y las previsiones son que puedan llegar este año a los 5 millones.