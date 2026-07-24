Edmundo advierte de que la reconstrucción de Venezuela pasa por un nuevo Estado "al servicio de la gente"

Equipos de emergencia sobre los escombros de un edificio tras los terremotos en Caracas, Venezuela. - Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuando se cumple un mes de los terremotos que sacudieron Venezuela, el dirigente opositor venezolano Edmundo González ha advertido de que la reconstrucción pasa también por una nueva concepción del Estado, uno que se sitúe "al servicio de su gente", a diferencia de lo que se ha venido produciendo estas últimas semanas.

Así, González ha denunciado que ahora, después del primer mes, los afectados por los terremotos "deben reconstruir sus vidas sin respuestas suficientes, sin certezas y, demasiadas veces, sin el respaldo que deberían recibir del Estado", según se lee en una carta publicada en sus redes sociales.

González ha señalado que todo el mundo ha visto como "casi tres décadas" de un "progresivo desmantelamiento de las instituciones", "la corrupción" y "la indiferencia" han venido dificultando la recuperación, incidiendo en que esta tragedia ha hecho más evidentes todos estos problemas.

"Es claro que nadie puede evitar que la tierra tiemble, pero quienes ejercen el poder sí tienen la responsabilidad de responder cuando la población necesita mayor protección y, más aún, cuando el país enfrenta una de las mayores catástrofes naturales de su historia", ha enfatizado el opositor.

González ha puesto en valor la resiliencia que sus compatriotas han demostrado este último mes, "siempre solidarios", asumiendo tareas que correspondían al Estado, ha destacado. "Esa solidaridad honra al país, pero ya no puede seguir utilizándose para encubrir la orfandad institucional", ha advertido.

"La reconstrucción de Venezuela no es solo levantar viviendas, reconstruir hospitales, escuelas y carreteras. Exige también recuperar un Estado que proteja, responda y nunca vuelva a darle la espalda a su gente", ha apuntado González.

Así, ha explicado que si bien "la fuerza puede administrar el poder durante un tiempo", solo se puede lograr "legitimidad" con el respaldo de la gente. "Quienes no sean capaces de comprenderlo terminarán alejándose también del país que dicen representar", ha advertido el opositor, quien reside en España.

"La reconstrucción de Venezuela comienza por recuperar un Estado al servicio de su gente. Ese es y seguirá siendo mi compromiso", ha concluido.