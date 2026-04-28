Edmundo González anuncia este martes que recibió el alta médica "hace unos días"

Archivo - El opositor venezolano Edmundo González en una imagen de archivo. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dirigente venezolano Edmundo González ha informado este martes de que recibió el alta médica "hace unos días", después de que hace un par de semanas informara de que no podría asistir al acto previsto en la Puerta del Sol de Madrid con motivo de la visita a España de María Corina Machado porque había tenido que ser ingresado en relación con la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace un mes.

"Hace unos días recibí el alta médica. Esta vez no voy a cometer el mismo error que la anterior, cuando, como todo amante del deporte, quise volver a la cancha antes de tiempo. Ahora espero el momento con calma, pero muy atento a lo que está pasando en Venezuela", ha escrito en sus redes sociales.

Edmundo González ha hecho un repaso de la actualidad de su país, mencionando la "inflación que sigue devorando el salario de los venezolanos", así como la reciente decisión de Estados Unidos de modificar las sanciones para permitir al Gobierno de Venezuela pagar la defensa del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

"Veo una factura de abogados que algunos contrataron para sus propios problemas, y que ahora quieren cobrarle a todos los venezolanos", ha ironizado González, que también ha criticado la ley de amnistía y "la tragedia" de los "presos políticos".

"Están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo, en cada hora que pasa", ha dicho en alusión a ellos. "Estoy de vuelta, que no haya dudas", ha concluido su mensaje el opositor, acompañado de una fotografía en la que sugiere que está siguiendo la actualidad a través de un dispositivo electrónico.