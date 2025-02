Edmundo González avisa de que la oposición venezolana no participará en "falsas elecciones"

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El excandidato opositor venezolano, Edmundo González, ha avisado este jueves de que la oposición de Venezuela no participará en "falsas elecciones" que están "diseñadas para perpetuar la dictadura" y, al considerar, que "solo habrá comicios legítimos cuando se respete el resultado" de las presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024, cuando el oficialismo declaró vencedor a Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude.

"El régimen pretende desviar la atención con falsas elecciones, pero la comunidad democrática sabe que solo habrá comicios legítimos cuando se respete el resultado del 28 de junio. No participaremos en farsas diseñadas para perpetuar la dictadura. Nuestra prioridad es hacer valer el mandato que nos dio el pueblo", ha declarado en un vídeo grabado y publicado en su perfil de la red social X.

González ha "ratificado cada una de las palabras" dirigidas el 10 de enero, fecha de la investidura presidencial, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de las que se considera "su legítimo comandante en jefe": "La Constitución es muy clara y precisa. Los militares deben hacer respetar la soberanía expresada el 28 de julio. No hacerlo es participar en la ruptura del orden constitucional".

El exaspirante opositor, que ha denunciado que Caracas ha "intensificado la represión" incluso contra su familia, ha explicado que su salida de Venezuela "no fue una elección, sino una necesidad ante la persecución del régimen que intentó" silenciarle: "Pero hoy se demuestra que no lo logró", ha aseverado. Así, ha señalado que durante la gira que está realizando por el continente americano ha "denunciado el fraude del régimen y buscado respaldo" para su causa.

"Lejos de rendirme, he multiplicado mis esfuerzos para lograr el reconocimiento internacional de nuestra historia y fortalecer la lucha por la democracia. (...) Me he reunido con líderes de todo el mundo, incluidos presidentes, primeros ministros y parlamentarios, explicando la gravedad de la crisis venezolana y la urgencia de una transición democrática", ha señalado después de sostener que sigue "trabajando desde el exilio para defender esa voluntad de cambio".

En este sentido, ha remarcado que no se ha tratado de "una simple gira, sino de una campaña de presión internacional para que se respete la decisión soberana del pueblo" que se suma a las "acciones internas lideradas" por María Corina Machado. "Esta campaña internacional que estoy adelantando es la punta de lanza de una estrategia que dará sus resultados esenciales, como la de hacer efectiva nuestra victoria", ha asegurado.

"Por eso debo preservar la credencial de presidente electo, cualidad que no se extinguirá más que en el momento de asumir el poder definitivamente en el marco de la institucionalidad de Venezuela", ha agregado.

Por otro lado, se ha dirigido a "los millones de venezolanos que integran la diáspora", a quienes les ha asegurado que "jamás serán abandonados". "Están con nosotros porque en todos los encuentros de este recorrido he sido firme en la solicitud de la comprensión de la situación de mis compatriotas y la debida tramitación y solución adecuada de sus necesidades", ha indicado.

Es por ello que ha mostrado su comprensión por "la desazón generada" ante la suspensión por parte del nuevo Gobierno de Donald Trump de los estatutos de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una medida concedida por la anterior Administración de Joe Biden a cerca de 350.000 venezolanos en Estados Unidos. "Con el equipo de ese país, estamos trabajando en las gestiones ante el Gobierno de Trump para resolver esta situación de la manera más adecuada", ha informado.