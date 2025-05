Venezuela.- Edmundo González defiende la abstención como un "acto de dignidad frente al autoritarismo" en Venezuela

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor y excandidato presidencial de Venezuela Edmundo González ha reiterado este lunes su defensa de aquellos electores que decidieron no acudir a las urnas en la víspera en lo que ha calificado de "acto de dignidad frente al autoritarismo", en el marco de los comicios regionales y legislativos de este domingo donde la abstención ha rozado el 57,5 por ciento.

"Algunas voces intentan responsabilizar a quienes no participaron en el simulacro del 25 de mayo por una supuesta 'derrota'. Pero esa narrativa ignora una verdad sin matices: en Venezuela hay un régimen ilegítimo", ha declarado en su cuenta de la red social X.

González ha celebrado que "el país decidió no convalidar esa farsa", al considerar que "la abstención fue una expresión política consciente, un acto de dignidad frente al autoritarismo".

El opositor, que se presentó a las elecciones presidenciales de finales de julio del pasado año, ha vuelto a denunciar que el Gobierno de Nicolás Maduro "se robó" estos comicios y "que reprime, persigue, secuestra y pretende perpetuarse mediante trampas, miedo y silencio forzado".

Asimismo, ha aprovechado para defender que "estar lejos no (le) aleja, sino que (le) enfoca". "Hay procesos que exigen madurez, pausa y reflexión. No toda respuesta se grita; algunas se piensan, se sienten y se construyen discretamente. (...) No confundan serenidad con debilidad", ha señalado el opositor, que se encuentra en España desde septiembre de 2024 en calidad de asilado político.

González ha destacado además la necesidad de "detenerse a escuchar a" los ciudadanos como "una forma de resistencia", al tiempo que ha defendido que "el liderazgo se mide por su conexión con la verdad, con la dignidad del pueblo y con la urgencia del cambio".

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ha dado la victoria al oficialista Gran Polo Patriótico en las elecciones legislativas y regionales celebradas este domingo en el país latinoamericano, donde ha conseguido más de un 82 por ciento de los apoyos para la Asamblea Nacional y 23 de las 24 gobernaciones.

El ente electoral ha cifrado además en un 42,6 por ciento la tasa de participación en estos comicios, en una jornada que ha calificado de "ardua" después de verse obligado a retrasar por una hora el cierre de los centros de votación.