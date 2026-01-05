Venezuela.- Edmundo González insta al Ejército venezolano a respaldarlo como presidente electo en los comicios de 2024

Archivo - El opositor venezolano Edmundo González Urrutia - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El excandidato presidencial opositor venezolano Edmundo González ha defendido a última hora de este domingo su legitimidad como presidente electo del país latinoamericano y ha instado al Ejército a "cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024", las últimas elecciones presidenciales, tras las que se autoproclamó ganador al no reconocer la victoria de Nicolás Maduro y denunciar un fraude mientras múltiples gobiernos y organizaciones pedían transparencia a las autoridades.

"La normalización real del país solo será posible cuando (...) se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio", ha manifestado el opositor en una declaración en vídeo difundida en su cuenta en la red social X en la que también ha pedido, al mismo nivel, que "se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución".

En su mensaje, ha defendido que la legitimidad de su presidencia "proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos" en los comicios de 2024. "Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado", ha agregado.

Por otro lado, González ha subrayado que "quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia", lo que "configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante".

De este modo, e insistiendo en su papel como presidente legítimo, González ha hecho "un llamamiento sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado", destacando que "su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024". "Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República", ha agregado.

Sus palabras, con todo, se producen después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela haya designado, tras la incursión militar estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro, a la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones. Tras ello, ha recibido también el respaldo de las Fuerzas Armadas de la mano del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López.

Todo ello mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que será el país norteamericano quien se "hará cargo" de la situación en Venezuela y que la líder de la oposición y Premio Nóbel de la Paz María Corina Machado "no cuenta con el apoyo ni el respeto del país". Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anticipado "más cooperación" con Washington por parte del Ejecutivo venezolano restante, centrándose en "la realidad inmediata" frente a una oposición que "desafortunadamente (...) no está presente en Venezuela".