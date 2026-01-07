EEUU aborda con Argentina y Ecuador la situación en Venezuela tras la captura de Maduro

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido en las últimas horas conversaciones con las autoridades de Argentina y Ecuador para abordar la situación en Venezuela a raíz del ataque ejecutado por Washington contra el país sudamericano durante la jornada del 3 de enero, que se saldó con decenas de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, ha explicado que Rubio ha mantenido una conversación con su homólogo de Argentina, Pablo Quirno, para "discutir" la "operación", charla en la que ha trasladado al jefe de la diplomacia argentina el agradecimiento de Washington a Buenos Aires por su "continuada cooperación para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en la región".

Rubio ha hablado además con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para abordar el ataque y "los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Venezuela", al tiempo que ha dado las gracias a Quito por "la asociación con Ecuador para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en el hemisferio". "Rubio ha mostrado el compromiso de Estados Unidos con continuar una cooperación estrecha para hacer avanzar la seguridad regional", ha agregado Piggot.

Asimismo, Rubio ha mantenido una tercera conversación con el presidente de Guyana, Irfaan Ali, con quien ha tratado "un mayor fortalecimiento de la seguridad de seguridad" y ha aplaudido su "liderazgo" como "socio regional de seguridad" y por el "creciente papel" del país sudamericano "en la promoción de la estabilidad" en el hemisferio occidental.

"El secretario ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con la profundización de la cooperación de seguridad para abordar los desafíos compartidos, incluido el tráfico de narcóticos y armas de fuego, que amenazan la estabilidad regional y la resiliencia económica", ha manifestado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "ambos líderes han subrayado la importancia de una continuada colaboración para alterar a las organizaciones terroristas internacionales y las redes criminales transnacionales al tiempo que se refuerzan las capacidades de las agencias gubernamentales y la seguridad fronteriza".

Argentina, Ecuador y Guyana --país con el que Venezuela mantiene una disputa fronteriza por el control de la región del Esequibo--, son algunos de los principales aliados de Estados Unidos en América del Sur y mantienen tensas relaciones con las autoridades venezolanas, ahora encabezadas como presidenta encargada por Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta en el momento de la captura de Maduro.