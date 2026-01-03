EEUU acusa a Maduro y a su mujer de "participar en una cultura" de narcocorrupción y terrorismo

Archivo - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - Jesus Vargas/dpa - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justica de EEUU ha publicado este sábado en su integridad el pliego de cargos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora bajo custodia estadounidense, de "participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes".

La imputación, que señala también a la mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, así como al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y al hijo único de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, vincula al presidente de Venezuela con cárteles del narcotráfico y "violentos grupos narcoterroristas" que "se nutrían de las ganancias de la cocaína".

"Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también proporcionaban cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia Estados Unidos", señala el pliego, publicado por la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, en su cuenta de X.

Además, EEUU acusa a Maduro, como ministro de Exteriores entre 2006 y 2008, de vender "pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes para facilitar el traslado el producto de la droga de México a Venezuela bajo cobertura diplomática".

Por lo que corresponde a la mujer de Maduro, el Departamento de Justicia de EEUU acusa a Cilia Flores de aceptar "cientos de miles de dólares en sobornos para negociar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres".

Entre 2004 y 2015, aproximadamente, el matrimonio, denuncia el Departamento de Justicia, "colaboró para traficar cocaína, gran parte de la cual había sido incautada previamente por las fuerzas del orden venezolanas, con la asistencia de escoltas militares armadas".

Todo apunta a que el matrimonio será juzgado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde comenzaron los procedimientos en 2020. "Maduro", ha recordado Bondi, "ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

La fiscal ha anunciado que el matrimonio "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".