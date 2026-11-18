El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. - Ssgt Madelyn Keech/U.S. Air / Zuma Press / Europa

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha sido recibido este miércoles en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde ha firmado un nuevo acuerdo de cooperación militar.

Rodríguez ha destacado la "importancia" de que ambos países hayan retomado relaciones "en la cooperación técnico-militar", con la que reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas de Venezuela y "poder hacer frente común a las amenazas para garantizar la paz" en la región, así como las inversiones en el país.

De igual forma, ha aprovechado para ensalzar el "histórico" acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela y ha reprochado la "mezquindad" de aquellos que lo han criticado puesto que además de garantizar y mejorar el desarrollo energético de ambos, "también participa de la estabilidad energética internacional".

Se trata de la primera visita de un representante de la plana mayor del Gobierno de Donald Trump al país tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año. Hegseth ha sido recibido con honores a su llegada, que no había sido anunciada previamente.

La escala en la capital venezolana forma parte de una gira por la región que llevará al jefe del Pentágono también a Colombia este mismo miércoles, Ecuador y posiblemente Honduras.

Este nuevo acuerdo de seguridad y cooperación militar llega en un momento en el que Estados Unidos está llevando a cabo una controvertida campaña en aguas del Caribe y el este del Pacífico contra supuestas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas, que ha dejado al menos 240 muertos desde septiembre de 2025.

Asimismo, es de esperar que el encuentro sirva para seguir redefiniendo la nueva relación bilateral entre Washington y Caracas tras la captura de Maduro, preso en una cárcel de Nueva York mientras se enfrenta a acusaciones de narcotráfico y tortura sistemática.

HEGSETH RECUERDA LA CAPTURA DE MADURO COMO "EL DÍA DE LA LIBERACIÓN"

En una comparecencia posterior ante los medios, Hegseth ha celebrado un acuerdo militar que termina de vincular a ambos países a todos los niveles y representa un paso más en la renovada relación bilateral tras la "liberación" que representó la captura del presidente venezolano.

"Entrenamos juntos, nos asociamos juntos, compartimos nuestra inteligencia y nuestras capacidades de defensa", ha manifestado el secretario de Defensa estadounidense; una relación que "no será simplemente cosmética", sino imprescindible para "eliminar y erradicar a todas las redes narco-terroristas que están usurpando territorio dentro de Venezuela hoy en día".

Así lo ha declarado tras celebrar el "liderazgo" de Rodríguez a la hora de "trabajar de manera pragmática y diligente con Estados Unidos para estabilizar Venezuela".

"No hay razón por la que Venezuela no deba ser una nación segura y próspera en extremo, como lo fue alguna vez. Venezuela está mejor hoy que ayer, y mañana estará mejor que hoy", ha añadido el secretario de Defensa antes de reivindicar que "no hay mejor amigo que América ni peor enemigo, pero preferimos quedarnos con la primera parte".

Hegseth ha terminado amenazando a los "narcoterroristas", objetivo de Estados Unidos en una campaña militar duramente criticada por ONG y Naciones Unidas por el enorme riesgo de muertos colaterales que comportan; reticencias ignoradas este miércoles por el secretario de Defensa: "Se acabó vuestro tiempo. Vamos a mataros".