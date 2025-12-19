Venezuela.- EEUU amplía las sanciones contra el círculo de Maduro por segunda semana consecutiva

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha ampliado las sanciones contra el círculo cercano del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por segunda semana consecutiva, si bien al mismo tiempo ha emitido una licencia que permite algunas transacciones con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha designado a la familia directa de Carlos Erik Malpica Flores, que fue sancionado la semana pasada por Washington por supuestamente haber sido tesorero nacional y vicepresidente de PDVSA: su madre, Eloisa Flores de Malpica, que es hermana de la primera dama, Cilia Flores; a su padre, su hermana, su esposa y su hija.

Por otro lado, las autoridades estadounidenses han sancionado a Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano, "familiares directos" de Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño que fue objeto de esta medida en la misma fecha que Malpica Flores, por supuestamente haber participado en "lucrativos" contratos con el Ejecutivo de Maduro y mantenido "diversos negocios con la familia Maduro-Flores, incluyendo la asociación en varias empresas", y facilitando envíos de productos petrolíferos en nombre del Gobierno venezolano.

"Hoy, el Tesoro ha sancionado a individuos que apoyan al narcoestado deshonesto de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestro país con drogas letales. Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La Administración Trump seguirá atacando a las redes que apoyan su ilegítima dictadura", ha manifestado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Al mismo tiempo, la OFAC ha emitido una licencia general que autoriza a partir del 3 de febrero de 2026 "todas las transacciones relacionadas con el bono al 8,5 por ciento de Petróleos de Venezuela, su financiamiento y otras operaciones", según reza el documento publicado en su página web.