Venezuela.- EEUU anticipa una mejor cooperación con lo que queda del Gobierno venezolano tras la operación contra Maduro

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha declarado este domingo su optimismo en que la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro desemboque en una cooperación más desarrollada con el resto de los integrantes del Gobierno del país tras la "captura" del mandatario, al tiempo que ha expresado sus dudas sobre la viabilidad "a corto plazo" de los líderes opositores venezolanos.

"María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento (opositor), pero estamos lidiando con la realidad inmediata", ha indicado sobre la activista opositora y premio Nobel de la Paz el secretario de Estado norteamericano en el programa Meet the Press, de la cadena NBC, un día después de la operación contra Maduro en Caracas.

Rubio, sin embargo, consideró que Machado y el movimiento opositor venezolano en general se encuentran ante un problema de tiempos. "La realidad inmediata es que, desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", ha indicado.

Rubio ha indica que su país está trabajando ya en un proceso de transición con momentos clave en las "próximas dos o tres semanas" pero ha expresado su deseo de que, con Maduro fuera de la ecuación, es posible que mejoren las relaciones con el poder actual en Venezuela.

El resto del Gobierno venezolano se sustenta ahora mismo sobre tres pilares: la vicepresidenta Delcy Rodríguez (a quien el Supremo venezolano ha encargado que asuma la Presidencia temporal del país, a la espera una respuesta) y, sobre todo, los ministros de Defensa e Interior, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, auténticos 'pesos pesados'.

"Esperamos ver más cumplimiento y cooperación que antes. Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial en Venezuela. Tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En último término, esperamos que esto conduzca a una transición integral", ha indicado.