EEUU asegura ante el Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El embajador permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha asegurado este martes que su país impondrá sanciones "al máximo" contra Venezuela y ha reiterado que empleará "todo su poder" para enfrentar los cárteles de la droga, en medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington por la supuesta campaña contra el narcotráfico con la que esta última busca ejercer presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles", ha declarado durante una reunión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Caracas, y después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, afirmara la semana pasada que "no descarta" la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano.

Waltz ha incidido en que las sanciones anunciadas "incluyen las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar" a este grupo y a Tren de Aragua, considerados organizaciones terroristas por Washington. "La realidad es que los petroleros sancionados son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo. Estos petroleros también financian al grupo narcoterrorista Cártel de los Soles", ha recalcado.

El representante de Estados Unidos ha reiterado que la Administración de Donald Trump "no creconoce a Maduro ni a sus secuaciones como gobierno legítimo de Venezuela" al considerar al dirigente venezolano como "un fugitivo de la justicia estadounidense" y como el jefe del mencionado cartel.

Así, ha asegurado que "el presidente Trump (...) va a utilizar todo el poder y la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo", antes de alertar de que "la mayor amenaza a este hemisferio se encuentra en nuestro propio vecindario".

Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, ha denunciado ser víctima de "la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo" por parte de Estados Unidos, quien "quiere le entreguemos nuestro río Orinoco, nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestras playas, ríos, llanos y montañas".

En esta línea, ha señalado que esta "extorsión" por parte de la Administración Trump está "fuera de todos los parámetros racionales, de toda lógica legal, de todo precedente histórico" y ha recordado que Washington "ha afirmado públicamente que quiere anexarse nuestro país".

Al hilo, ha advertido de que "la agresión es continental". "Alertamos al mundo, Venezuela es sólo el primer objetivo de un plan mayor. El Gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos", ha asegurado, después de reiterar que "Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico en el Caribe (sino que) su misión es apoderarse de los recursos venezolanos".

Esta reunión del Consejo de Seguridad tiene lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que los ataques del Ejército estadounidense contra supuesta narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico haya superado ya el centenar de víctimas mortales. Además, el Gobierno del país latinoamericano ha impuesto un bloqueo a todos los petroleros sancionados que salgan y entren de Venezuela y en las últimas semanas su Guardia Costera ha interceptado varios buques con crudo venezolano.