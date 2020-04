Venezuela.- EEUU asegura que su operación naval antidroga no tiene por objetivo final derrocar a Maduro

El Mando Sur reitera que esta operación no puede entenderse como parte de las sanciones a Venezuela y asegura que no va a "militarizar" la región

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comandante del Mando Sur de EEUU, el almirante Craig S. Faller, ha asegurado que la operación militar antidroga que su país está desarrollando en el Pacífico y el Caribe no tiene intenciones militares y interés en desestabilizar la región frente a las acusaciones formuladas por Venezuela de que podría tratarse de un bloqueo 'de facto' sobre su territorio y un intento de derrocar al presidente, Nicolás Maduro.

"El objetivo de esta operación es mejorar la seguridad para salvar vidas, no militarizar o desestabilizar ni el Caribe ni el Pacífico", ha explicado el almirante en conversación telefónica sobre la operación, anunciada a principios de abril por el presidente norteamericano, Donald Trump.

"De hecho, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha redoblado sus esfuerzos diplomáticos en el marco de la transición democrática. Y Estados Unidos mantiene y se centra fundamentalmente en la transición diplomática a una democracia legítima en Venezuela mediante el uso de presión diplomática y económica", según el almirante.

Durante la comparecencia, Faller ha reiterado que el presidente venezolano, a quien Estados Unidos ha acusado de "narcoterrorismo", pertenece a una organización "transnacional que trata con armas, drogas y tráfico de personas por valor de 90.000 millones de dólares al año".

Un, en sus palabras, "círculo vicioso" protagonizado por "actores malignos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, e Irán", que viven de la inestabilidad creada por las organizaciones criminales.

INCREMENTO DEL NARCOTRÁFICO

El almirante ha asegurado que "el tráfico de drogas procedente de Venezuela ha aumentado un 50 por ciento de los últimos años", repitiendo afirmaciones pasadas que el Gobierno venezolano ha desmentido tajantemente.

"Creo que me dejaría algo en el tintero si no dijera que el régimen de Maduro y sus secuaces han causado un sufrimiento abyecto a su población. La democracia en Venezuela no puede hacerse esperar", ha declarado. Asimismo, el militar también relacionó a Cuba en este entramado.

"La conexión entre el régimen ilegal de Maduro y Cuba no puede ser más estrecha", ha aseverado. "Maduro le debe su posición actual a Cuba. Su guardia presidencial es cubana, su servicio de inteligencia está principalmente formado por cubanos", ha manifestado. "Es imposible que no exista una conexión".

El Gobierno cubano, frente a esta postura, trasladó esta semana una protesta formal a la Embajada de Estados Unidos en La Habana para negar que exista tráfico de drogas entre la isla y Venezuela, en respuesta a un artículo difundido a principios de mes por la revista norteamericana 'Newsweek' que le acusaba de los mismos delitos.

El Ministerio de Exteriores ha asegurado que las afirmaciones que recoge 'Newsweek' contradicen el último informe sobre narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, según el cual la isla "no es un importante consumidor, productor o punto de tránsito de drogas ilícitas" y "los traficantes regionales generalmente evitan Cuba".

Por último, el militar norteamericano ha querido reiterar que esta misión no entra dentro de las sanciones estadounidenses a Venezuela. "Las sanciones sobre el crudo y sobre otros aspectos (como las restricciones de viaje) tienen un cariz exclusivamente económico, no militar, y ese es el camino a seguir", ha concluido.