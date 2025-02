EEUU confirma que los primeros vuelos de deportación a Venezuela comenzarán dentro de un mes

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estado Unidos ha adelantado que el primer vuelo de deportación a Venezuela comenzarán "en los próximos 30 días", una vez ya han sido varios los que han tenido como destinos otros países de la región, como Colombia o Brasil.

"Va a ocurrir en los próximos 30 días", pero "no puedo decir cuántos. Todavía estamos trabajando en todos esos detalles", ha adelantado el zar fronterizo, Tom Homan, en una entrevista que publica este viernes 'The New York Times'.

Homan ha calificado estas políticas migratorias como "grandiosas" y ha manifestado su confianza en que dichos vuelos se produzcan a "un ritmo regular".

Son cientos de miles los venezolanos que viven en Estados Unidos, muchos de los cuales contaban con protección especial concedida por la administración de Joe Biden y retirada con el movido regreso de Donald Trump en la Casa Blanca.

"No creo que el presidente Trump vaya a aceptar menos", ha dicho Homan en referencia a la afluencia de estos vuelos de deportación, que han tenido ya otros destinos, como México, Guatemala, Ecuador, Honduras, o Perú.

Esta semana, el Pentágono confirmó la llegada de los primeros vuelos con inmigrantes ilegales "de alta peligrosidad" al centro de detención de Guantánamo. Algunos de ellos serían miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, a la cual la Administración Trump ha prometido combatir por todos los medios.