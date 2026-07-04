EEUU cree que el retorno ahora de Machado a Venezuela perjudicaría a sus esfuerzos de ayuda por los seísmos

Archivo - María Corina Machado durante el Forum Europa, en abril de 2026 (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/David Cruz Sanz - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos no ve oportuno que la líder opositora venezolana María Corina Machado cumpla en estos momentos su promesa de regresar al país por el impacto negativo que comportaría su retorno sobre las operaciones de ayuda estadounidenses para las víctimas de los devastadores terremotos de finales del mes pasado.

El pasado lunes, Machado aventuró con su retorno inminente al país que ahora mismo gobierna la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien ha estrechado notablemente las relaciones con Estados Unidos desde su llegada al poder tras la operación norteamericana que acabó a finales del año pasado con la captura del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones a Europa Press, un portavoz del Departamento de Estado norteamericano, ha explicado que el único objetivo ahora mismo en Venezuela, en lo que a la Administración Trump concierne, es "el progreso" de sus "esfuerzos de respuesta" a los terremotos.

Dado que el Departamento de Estado entiende que la respuesta norteamericana ha sido hasta ahora "rápida y eficaz", la posibilidad de "añadir a la mezcla cuestiones políticas tan sensibles" como sería el retorno de Machado, "resultaría contraproducente" para los mencionados esfuerzos después de esta tragedia.

El último balance general proporcionado por el Gobierno venezolano, publicado esta pasada noche, refleja que 2.645 personas han fallecido a causa de los seísmos, que además han dejado 12.666 heridos y a 15.050 personas sin hogar.