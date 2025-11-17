EEUU declarará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos declarará el próximo 24 de noviembre como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, una banda criminal sancionada el pasado julio por Washington por sus supuestos vínculos con las autoridades de Venezuela y que le ha servido como pretexto para perpetrar ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe.

Así lo ha anunciado este domingo el Departamento de Estado en un comunicado en el que ha vuelto a acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros cargos de su "régimen ilegítimo" de dirigir esta organización. "Han corrompido las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela".

La cartera diplomática estadounidense ha justificado su decisión asegurando que el Cártel de los Soles, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa --incluidas en la misma lista-- es "responsable de actos de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa".

"Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas", ha concluido el Departamento dirigido por Marco Rubio,

Este anuncio llega en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas con motivo del despliegue de buques en aguas cercanas de Venezuela y los constantes ataques a supuestas narcolanchas en el mar Caribe que ya han dejado más de 70 muertos.

Cabe recordar que la Casa Blanca ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares (unos 42 millones de euros) sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.