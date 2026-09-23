Delcy Rodríguez celebra un "histórico" encuentro con Trump a puerta cerrada en Nueva York

El presidente de EEUU, Donald Trump, participa en una reunión informal con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el hotel Lotte Palace de la ciudad de Nueva York - DANIEL TOROK - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han celebrado este martes un "histórico" encuentro a puerta cerrada al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, en el que constituye el primer cara a cara entre ambos líderes desde la llegada de Rodríguez a Miraflores.

"Hemos sostenido una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad", ha anunciado la mandatario venezolana en una publicación en redes sociales.

El encuentro se produce tras la llegada, la víspera, de la representante venezolana a Nueva York con motivo de su participación en el Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas, hito que Caracas ha presentado como un logro para la diplomacia venezolana.

Está previsto que la mandataria pronuncie su discurso este jueves ante el pleno del organismo internacional.

La visita de Delcy Rodríguez a Estados Unidos se desarrolla además en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estadounidense, recogida a su vez por la prensa venezolana, el presidente Donald Trump estaría barajando mantener un encuentro informal con Rodríguez este martes, al margen de las actividades de la Asamblea General.