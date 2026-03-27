Una delegación de Venezuela inicia reuniones en EEUU para "fortalecer" las relaciones bilaterales

Archivo - Bandera de Venezuela en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación gubernamental de Venezuela ha iniciado una visita oficial a Washington con el objetivo de "fortalecer" las relaciones bilaterales y trabajar para "retomar la presencia diplomática" de Caracas en el país norteamericano, en medio de la mejora de los lazos tras la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación de las tropas estadounidenses.

La misión, encabezada por el viceministro para Europa y América del Norte de Venezuela, Oliver Blanco, y el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, ha iniciado ya conversaciones con varios funcionarios estadounidenses, entre ellos los subsecretarios de Estado Christopher Landau, Michael Kozak y Caleb Orr.

Blanco ha destacado en un vídeo publicado en sus redes sociales junto a Plasencia que la delegación ha viajado a Washington "en nombre de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y del pueblo venezolano", en lo que ha descrito como "una nueva etapa de fortalecimiento de las relaciones bilaterales" entre Estados Unidos y Venezuela.

Así, ha detallado que en las reuniones mantenidas hasta ahora se han "explorado" las "oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral", en "beneficio" del pueblo venezolano. "Seguiremos con esta agenda en los próximos días, que informaremos oportunamente a los venezolanos", ha asegurado.

Por su parte, Plasencia ha destacado que el objetivo de la delegación es trabajar para "retomar la presencia diplomática" en Washington y ha agregado que la delegación tiene como objetivo "atender los asuntos que interesan a las venezolanas y a los venezolanos".

Rodríguez era la vicepresidenta del país sudamericano hasta la operación lanzada por Estados Unidos a principios de enero contra Venezuela, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de "narcoterrorismo".

Desde entonces ocupa el cargo de presidenta encargada, tal y como contempla la Constitución venezolana, y ha encabezado un proceso de interinidad marcado por una mejora de las relaciones, situación que ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a aplaudir su "buen trabajo" por permitir sacar "millones" de barriles de petróleo hacia el país norteamericano.