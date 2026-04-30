EEUU reanuda los vuelos comerciales a Venezuela tras siete años de parón

Un avión de American Airlines - Europa Press/Contacto/Zhang Fengguo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha reanudado este jueves los vuelos comerciales hacia Venezuela tras siete años de parón en el marco de la nueva dinámica diplomática entre ambos países tras el arresto a principios de enero del mandatario Nicolás Maduro.

"American Airlines ha reanudado los vuelos directos desde Estados Unidos a Venezuela por primera vez en siete años. Esto no sería posible sin el valiente liderazgo del presidente Trump en la Operación Resolución Absoluta", ha señalado la Casa Blanca en un mensaje difundido en redes sociales.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, ha calificado de "histórico" el paso dado por Washington. "Esto implica una gran oportunidad económica para Estados Unidos y Venezuela", ha expresado después de que un primer avión despegase desde el Aeropuerto Internacional de Miami en dirección al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía.