EEUU incauta un nuevo petrolero supuestamente vinculado a Venezuela en aguas del Caribe

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han informado este martes de que en las últimas horas han incautado un nuevo petrolero vinculado a Venezuela en aguas del mar Caribe, alegando que ha cometido una supuesta violación de la "cuarentena" contra buques sospechosos de trasladar petróleo de Venezuela.

"Esta mañana, militares estadounidenses, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes al buque motor 'Sagitta'. La incautación (...) demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal", reza un comunicado del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Así, ha reafirmado que, mientras sus tropas operan "en el Hemisferio Occidental", la "seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra (su) compromiso con la seguridad y la estabilidad". "Estas operaciones cuentan con el respaldo de todo el potencial de nuestro equipo de élite de la fuerza conjunta desplegado en el Caribe", ha agregado.

Las fuerzas estadounidenses han interceptado hasta la fecha seis petroleros con crudo venezolano en el marco de la campaña lanzada por Trump en 2025 contra supuestas actividades ilegales en Venezuela. La misma llegó a su culmen el 3 de enero, cuando Washington lanzó un ataque contra el país sudamericano que dejó alrededor de cien muertos y se saldó con la captura del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro.