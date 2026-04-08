La Justicia de EEUU impide a los abogados de Maduro compartir pruebas con otros acusados

Seguidores de Maduro exigen su liberación frente a los juzgados en Nueva York, EEUU. - Zhang Fengguo / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal de Estados Unidos ha fallado en contra de la posibilidad de que los abogados del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que fue capturado en enero durante una operación estadounidense y trasladado a territorio estadounidense, puedan compartir pruebas contra otros acusados, entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

El juez Alvin K. Hellerstein ha indicado que el material del caso "no podrá compartirse con ningún acusado que no haya sido arrestado ni con su equipo legal". "Tampoco es necesario compartirlas para preparar la defensa", ha dicho, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

Así, la Justicia estadounidense ha asestado otro golpe a la defensa del presidente venezolano, a la que impide enviar documentos judiciales, lo que deja fuera a Cabello y al hijo mayor de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, al menos de momento.

Sin embargo, la acusación incluye a ambos, además de a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, presunto líder del grupo criminal Tren de Aragua, una pandilla a la que la Administración de Donald Trump ha designado como organización terrorista.

Este es un nuevo revés para Maduro y su esposa, Cilia Flores, que fueron capturados en un operativo militar estadounidense a principios de enero en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos desde hace más de 90 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos hacen frente a cargos por narcotráfico, blanqueo de capitales y corrupción, si bien se han declarado inocentes.

El pasado 26 de marzo, el juez Hellerstein rechazó desestimar el caso, como pedían los abogados, que insisten en que Estados Unidos obstaculiza la defensa de Maduro y su mujer al no permitir que el Gobierno venezolano pague los honorarios de los abogados debido a las sanciones.

El juez afirmó entonces que se prevé un fallo inminente sobre el pago de los honorarios, pero recalcó que dicha cuestión no invalida el proceso. Mientras, la Fiscalía sigue acusando a Maduro y Flores de "saquear la riqueza de Venezuela".

Desde la Administración Trump aseguran que se presentarán nuevos cargos contra los dos, por lo que esperan que haya más juicios en su contra. "Se presentarán otros casos, como probablemente ya saben", ha explicado Trump en el pasado, cuando ha aprovechado para acusar a Maduro de haber "matado a mucha gente" y de haber "vaciado" las cárceles venezolanas en Estados Unidos.