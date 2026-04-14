EEUU levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y otras tres entidades bancarias estatales

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Alex Brandon - Pool via CNP

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes el levantamiento de sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela y otras tres entidades bancarias, una medida enmarcada en las nuevas relaciones que mantienen ambos países desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero en un ataque estadounidense sobre Caracas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha indicado en una nota que las compañías beneficiadas son Banco Central de Venezuela; Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A.; y Banco del Tesoro, todos controlados por Caracas.

De este modo, el organismo estadounidense autoriza "todas las transacciones prohibidas por el Reglamento de Sanciones a Venezuela (...) necesarias para la prestación, exportación o reexportación (...) de servicios financieros a, desde o en beneficio" de los cuatro citados bancos, así como a cualquier entidad en la que alguno de estos bancos tenga una participación directa o indirecta igual o superior al 50%.

La orden, firmada por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, responde al alivio de sanciones pedía la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, alegando, entre otros motivos, que "ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", según apuntó a finales de febrero.

El anuncio llega se produce en un momento de progresivo aperturismo desde Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente en el ámbito energético, donde el presidente Donald Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de este país.