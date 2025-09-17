Maduro acusa a EEUU de someter a Venezuela a una "guerra multiforme" y violar el Derecho Internacional

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado este martes que Estados Unidos somete a su país a una "guerra multiforme" y ha denunciado que viola el Derecho Internacional, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya afirmado que sus fuerzas han destruido tres embarcaciones venezolanas en el Caribe.

"Venezuela está siendo sometida, de manera inmoral, violando todo el Derecho Internacional, violando toda la normativa del Estado de Derecho Internacional establecido en la Carta de Naciones Unidas", ha afirmado Maduro en la presentación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, según ha recogido el portal venezolano Globovisión.

El mandatario ha denunciado que Estados Unidos somete a Venezuela a una "guerra multiforme". "Particularmente, en las últimas 5 semanas, a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral", ha precisado.

Asimismo, Maduro ha denunciado que existe un objetivo estratégico de apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela mediante un cambio de régimen político, pero ha asegurado que el país logrará "cabalgar" y "salir victorioso" de la situación que atraviesa y que saldrá "más fuerte, más pacífico, más democrático y más unido", según ha recogido la cadena Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, aunque no ha aludido directamente a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones venezolanas, ha afirmado que "Venezuela fue blanco de ataques por parte de submarinos nazis en el Caribe" y "en el estado Zulia, los ataques incluyeron el hundimiento de más de 30 barcos y agresiones directas a instalaciones de refinación petrolera".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado horas antes a un tercer ataque contra embarcaciones venezolanas por parte del Ejército estadounidense en el Caribe, unos ataques que defiende como parte de su política contra el narcotráfico. Aunque el Pentágono únicamente ha confirmado dos ataques de este tipo durante las últimas semanas, el magnate neoyorquino ha asegurado haber "acabado con tres barcos, de hecho, y no dos". "Habéis visto dos, pero son tres", ha dicho.

Estos ataques han provocado un aumento de la tensión incluso a nivel nacional, donde algunos congresistas han alegado que Estados Unidos no se encuentra ante una amenaza directa por parte de Caracas y carece de base legal suficiente para bombardear los buques dado que no son "objetivos militares" y los países involucrados no están en guerra.