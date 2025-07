Maduro denuncia el secuestro de 18 niños venezolanos en suelo estadounidense

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado este lunes el supuesto secuestro de 18 niños y niñas venezolanas en territorio estadounidense, que habrían sido separados de sus progenitores al ser estos deportados por las autoridades de Estados Unidos.

"Todos los venezolanos y venezolanas vamos a unirnos. Tenemos varias iniciativas", ha asegurado en una retransmisión en la cadena estatal VTV, donde ha afirmado que deben volver a Venezuela por justicia y por humanidad.

De este modo, Maduro ha pedido a la sociedad venezolana que se sume a las protestas para llevar al territorio nacional a estos 18 niños y niñas "secuestrados" en Estado Unidos.

A este respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha pedido que "no separen a familias venezolanas, devuelvan a nuestros niños, tengan dignidad". "Ellos no han cometido ningún crimen, migrar no es un crimen", ha subrayado.

Rodríguez, además, ha criticado al Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, a quien ha descalificado por denunciar "detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas" en Venezuela mientras, señala, no ha denunciado el "secuestro" de menores en Estados Unidos. "Haga algo, justifique su sueldo, trabaje. No es posible que tengamos niños secuestrados, devuélvanlos", ha reclamado.

Un total de 6.972 venezolanos, de ellos 979 menores de edad, han regresado al país latinoamericano en el marco de la 'Gran Misión Vuelta a la Patria', según han indicado las autoridades.