Venezuela.- EEUU reduce a 3 el nivel de alerta para viajar a Venezuela por falta de "riesgo de detención injustificada"

Archivo - De izquierda a derecha, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han decidido este jueves reducir a 3 el nivel de advertencia de viaje a Venezuela, alegando que se eliminaron indicadores de riesgo como "detención injustificada" en el país latinoamericano, desde enero dirigido por la que fuera 'número dos' del presidente, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

El Departamento de Estado ha publicado un nuevo aviso para los ciudadanos estadounidenses que quieran viajar a Venezuela, aduciendo asimismo la ausencia del riesgo de "disturbios" y "otros", sin dar más detalles sobre estos últimos.

Pese a ello, la cartera diplomática ha agregado nuevas zonas de "mayor riesgo" en Venezuela, incluida su frontera con Colombia, y los estados de Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico y Táchira, la mayoría de ellos por "riesgo de delincuencia, secuestros y terrorismo", por lo que insta a no viajar a estos lugares.

El organismo ha enmarcado esta actualización de la alerta de viaje en "los cambios en las operaciones de la Embajada de Estados Unidos" en Venezuela, cerrada desde 2019. De hecho, la Unidad de Asuntos de Venezuela, ubicada en la Embajada en Bogotá, continuará con sus funciones hasta la reanudación total de las actividades de la legación diplomática estadounidense en la capital venezolana.

El anuncio llega en medio del deshielo gradual de relaciones entre Washington y Caracas desde que el 3 de enero el Ejército de Estados Unidos lanzara un ataque sobre Caracas y capturase a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, quienes desde entonces permanecen en una cárcel de Nueva York.