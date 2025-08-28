Venezuela.- EEUU se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para contener el narcotráfico en Venezuela

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha advertido de que la Administración de Donald Trump "está preparada para usar cualquier elemento del poder de Estados Unidos" para contener el tráfico de drogas desde Venezuela y llevar a sus responsables ante la justicia, sin descartar por tanto la vía militar.

La portavoz de la Presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, ha evitado responder a una pregunta directa sobre un potencial ataque sobre objetivos en Venezuela --"no me adelantaré al presidente", ha esgrimido--, pero ha insistido en que Washington no se quedará de brazos cruzados frente al "régimen" de Nicolás Maduro.

"El régimen de Maduro no es legítimo", ha dicho Leavitt, al describir al Gobierno venezolano como "un cártel narcoterrorista". De hecho, las autoridades estadounidenses han identificado a Maduro como líder del denominado Cártel de los Soles y, por tanto, un "prófugo" con acusaciones pendientes por tráfico de drogas.

"Una de las principales responsabilidades del presidente y de esta Administración es impedir el flujo ilegal de drogas a nuestro país y proteger a los ciudadanos de esos venenos mortales", ha añadido la portavoz durante una rueda de prensa.

Leavitt ha asegurado que varios países de América Latina y el Caribe han "aplaudido" el despliegue de buques militares en la región, recibido en cambio con recelo desde Caracas y sus gobiernos aliados. El Gobierno chavista acusó esta semana a Estados Unidos de preparar el despliegue de un submarino nuclear.