EHKS protesta en las capitales vascas contra el "golpe de Estado de la oligarquía imperialista al pueblo venezolano"

Movilización en Bilbao convocada por el Consejo Socialista de Euskal Herria, EHKS, para denunciar los ataques de EEUU en Venezuela - EUROPA PRESS

BILBAO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas convocados por el Consejo Socialista de Euskal Herria, EHKS, se han concentrado esta tarde en las tres capitales vascas para denunciar "el golpe de Estado de la oligarquía imperialista contra el pueblo venezolano", tras los ataques de EEUU a Venezuela y el arresto de su presidente, Nicolás Maduro.

Las concentraciones, que también se han desarrollado en Pamplona y Bayona, se han celebrado a partir de las siete de la tarde y han sido en la Plaza Circular de Bilbao, la Plaza Correos de Vitoria y el Boulevard de San Sebastián.

Los manifestantes han portado banderas venezolanas y una pancarta con el lema "Eraso inperialistaren aurka, elkartasuna venezuelako herri langilearekin (Contra la agresión imperialista, solidaridad con el pueblo trabajador venezolano)".

Con estas protestas, a la que, según los organizadores, se han sumado cientos de personas, han querido mostrar su solidaridad con el "pueblo trabajador de Venezuela" y se han movilizado para denunciar la "agresión imperialista de Estados Unidos" contra este país y en favor de "la resistencia" del pueblo venezolano.

En las movilizaciones, como en la de Bilbao, a la que, pese a la lluvia, han acudido alrededor de 250 personas, se han coreado gritos como "Aurrera Venezuela herri langilea (Adelante Venezuela pueblo trabajador)" o "Fuera yanquis de Venezuela", "Eraso inperialista gelditu (detened el ataque imperialista)" o "Estados Unidos terrorista".

En el comunicado leído en las protestas, los portavoces de EHKS han denunciado "de forma contundente" la intervención estadounidense en Venezuela. Han criticado que EEUU, bajo la dirección de Donald Trump, está llevando a cabo "una agresión militar contra Venezuela" bajo "el pretexto de la lucha contra el narcotráfico".

"RÉGIMEN TÍTERE DE EXTREMA DERECHA"

A su juicio, el objetivo de esta "intervención imperialista" es establecer "un régimen títere de extrema derecha". Además, han indicado que, junto con un posible cambio de régimen, EEUU pretende "apropiarse de las reservas de petróleo venezolanas, desangrando, en nombre de una supuesta democracia, al pueblo venezolano".

Por ello, han reiterado su denuncia "a este nuevo ataque militar imperialista" y han criticado la "hipocresía" de los gobiernos europeos, que, "en nombre de la democracia están apoyando este golpe de Estado de la oligarquía imperialista contra el pueblo venezolano".

Los representantes de EHKS han mostrado "su apoyo explícito al derecho de resistencia del pueblo trabajador venezolano". "Ahora es el momento de proteger el derecho a la resistencia del pueblo trabajador venezolano y el pueblo trabajador debe defender frente al imperialismo y al fascismo su derecho a la organización, sus instituciones propias y los intereses de la clase trabajadora", han añadido.

Asimismo, han advertido de las consecuencias que tendría un cambio de régimen impulsado desde Estados Unidos, ya que, a su juicio, supondría "un paso atrás enorme para la clase trabajadora venezolana".

Segun EHKS, se trataría de "un gobierno destinado a aumentar el rendimiento privado de las multinacionales yanquis, un gobierno de extrema derecha que eliminaría gran parte de los derechos políticos".

"Nos situamos del lado de todos ellos y, en general, del lado de la clase trabajadora, contra el imperialismo estadounidense y el fascismo", han concluido.