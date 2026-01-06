El Ejército venezolano estima al menos 24 militares muertos en el ataque de EEUU

Archivo - Imagen de archivo de militares venezolanos - Europa Press/Contacto/Humberto Matheus - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Venezuela ha hecho saber que al menos 24 de sus militares murieron durante el ataque efectuado el pasado sábado por Estados Unidos sobre Caracas y alrededores en la operación que terminó con la "captura", como la describe Washington, del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer y primera dama, Cilia Flores.

La confirmación del Ejército ha llegado en forma de recordatorio a los caídos en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. "Veinticuatro estrellas de nuestro firmamento bolivariano han sido arrancadas por la mano cobarde del imperio", según el mensaje, acompañado de velas encendidas y un montaje de fotografías de los militares muertos.

Con este nuevo balance son ya 56 los muertos confirmados por el ataque de EEUU. Previamente, el Gobierno cubano anunció la muerte de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad en la operación.

Cuba, aliado de Venezuela, ha destacado en el país durante años a militares y expertos de Inteligencia que formaban parte de la comitiva de guardaespaldas de Maduro o entrenaban a las Fuerzas Armadas venezolanas.