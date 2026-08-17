Venezuela.- Elevan a más de 6.400 los muertos por el doble terremoto registrado a finales de junio en Venezuela

August 7, 2026, Estado La Guaira, Venezuela (Bolivarian Republic of: LA GUAIRA, VENEZUELA - AUGUST 12, 2026: Residents continue moving through earthquake-damaged neighborhoods in Tanaguarena, Los Corales and Catia La Mar, where destroyed roads, collapsed - Europa Press/Contacto/Franyer Nieves (Babel

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han elevado este lunes a más de 6.400 las víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud de 7,2 y 7,5 que golpeó el país a finales de junio.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha precisado en un nuevo balance que 6.438 personas han muerto a causa del seísmo registrado el 24 de junio, mientras que mantiene el número de rescatados en 6.462 y en 86.358 las víctimas que fueron hospitalizadas.

El hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha indicado además que en este tiempo se han entregado 335 viviendas y que las autoridades han evaluado un total de 59.109, de las cuales siguen suponiendo un "alto riesgo" para los residentes 10.696.