La embajadora de Venezuela en España se reúne con altos cargos del Senado para abordar la situación del país

Archivo - El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, interviene durante una sesión plenaria, a 12 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate hoy los textos alternativos presentados por el PP y Vox a - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez Alvarado, ha mantenido este sábado un encuentro con el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, con el propósito de trasladarle de primera mano la situación que vive el país tras los recientes bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en los estados de Caracas, Miranda y La Guaira.

En concreto, son hechos que Venezuela denuncia como una violación del derecho internacional y de su soberanía nacional, según se desprende de un mensaje en 'X' publicado por la embajada.

En este contexto, el también portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar ha acudido a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela "a condenar la ilegal agresión de Estados Unidos". "España y la Unión Europea deben manifestarse de inmediato en contra de este ataque a la soberanía de Venezuela", ha añadido Santiago en su perfil de 'X'.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la UE y los países de la región.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país.

El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.