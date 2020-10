Venezuela.- Enrique López (PP): "La reforma del CGPJ nos coloca en la antesala de dictaduras como la de Venezuela"

Insiste en que el PP no negociará la renovación si Pablo Iglesias puede elegir a los vocales del Poder Judicial

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha afirmado este viernes que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) instada por el PSOE y Podemos para cambiar la mayoría requerida para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "nos coloca en la antesala de dictaduras como la de Venezuela".

En sendas entrevistas en Telemadrid y Onda Cero recogidas por Europa Press, López señala sobre este asunto que una de las condiciones que exige Europa para liberar los fondos de lucha contra el covid-19,es que el país que los recibe tenga un poder judicial independiente, algo que pone en peligro una reforma que califica además de "inconstitucional".

"La propuesta va en dirección contraria a lo que pide Europa, que no es una federación, es un espacio jurídico, por eso le ha abierto un expediente a Polonia, por sus reformas en contra de la independencia del Poder Judicial", ha manifestado.

Por otro lado, López incide en que el PP no puede sentarse a negociar una renovación del CGPJ con un Gobierno de coalición en el que está Podemos, partido que califica de "radical". "Entre el sistema ideal, en el que los vocales judiciales sean elegidos por los jueces, y el sistema en el que Pablo Iglesias -líder de Podemos- elija jueces hay un término medio, un equilibrio, y la reforma propuesta va en la línea contraria", ha añadido el consejero.

De este modo, Lopez ha matizado las manifestaciones realizadas en una entrevista en el diario La Razón en las que señaló que el PP está dispuesto a negociar el desbloqueo en la elección de los vocales del CGPJ.

"Estamos dispuestos siempre, porque es nuestra obligación cumplir con la Constitución y con la Ley, y por eso no admitimos lecciones de nadie y mucho menos de los que pisotean la Constitución, que nos llamen desleales con la Constitución", ha señalado, para añadir no obstante que "no estamos ante un reparto de cromos" y rechazar que Podemos forme parte de la negociación de este asunto.

"No queremos que Podemos esté en esta negociación, pero como deseamos que no esté en otros muchos sitios, porque creemos que es un partido radical que compromete seriamente el orden constitucional", ha añadido, precisando seguidamente que no les pueden "obligar" a cumplir las obligaciones constitucionales con Podemos, "que es un partido radical contrario a la Constitución".

Por otra parte, el consejero madrileño ha recordado que el líder del PP, Pablo Casado, ya ha adelantado que propondrá una reforma de la Ley Orgánica en este sentido de que sean los jueces los que designen a los doce miembros del CGPJ de origen judicial, aunque, por lo que lamenta que ante ello la respuesta sea "una reforma propuesta por PSOE y Podemos en la que se quiere ir contra la Constitución y contra la independencia". "Va en la línea contraria a lo que pide Europa, nos acerca más a Venezuela y a Polonia", ha insistido.

A su juicio, la negociación para renovar el CGPJ debe consistir en buscar a los jueces más independientes y de más prestigio. "Si partimos de esos objetivos alcanzaremos acuerdos que fortalezcan las instituciones, porque el PP no teme a los jueces independientes, al revés se siente muy a gusto con jueces independientes, no con dependientes que en España son una ínfima minoría afortunadamente", ha dicho.

Finalmente, preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso 'Gürtel', López ha mostrado su acuerdo con el comunicado del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en el que califica el contenido de la resolución de "reparación moral".

"No se puede negar que se han condenado hechos de extrema gravedad", ha reconocido López, si bien ha apuntado que la sentencia "expulsa unos párrafos" de la dictada en su día por la Audiencia Nacional "que no tenían que ver con el objeto de enjuiciamiento, porque el PP condenado como participe a titulo lucrativo porque no tiene atisbo de culpa, no se encuentra en el núcleo de comisión de los hechos".

Por ello ha lamentado que Sánchez utilizara precisamente dichos párrafos para justificar la moción de censura contra Rajoy.