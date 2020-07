Venezuela.- España buscará una posición común de la UE ante las elecciones parlamentarias en Venezuela

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español quiere promover una posición de la UE respecto a las elecciones parlamentarias que Venezuela celebrará el próximo 6 de diciembre y que sea la UE en conjunto quien establezca unas condiciones bajo las cuales las consideraría legítimas y democráticas.

Según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, el Gobierno quiere abrir ese debate con sus socios europeos. La primera ocasión la brindará el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del próximo lunes, en el que la situación de Venezuela figura como punto informativo en el orden del día.

Tanto el Gobierno español como la UE, con el alto representante, Josep Borrell, a la cabeza, insisten en la necesidad de unas elecciones democráticas y quieren trabajar para que así sea.

Con todo, los pasos que ya se han dado no apuntan a un entendimiento entre la UE y Caracas: El nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue cuestionado por Borrell y también por la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, algo a lo que Venezuela respondió pidiendo a España "respeto".

La tensión aumentó a finales de junio porque la UE aprobó sanciones contra una decena de altos funcionarios venezolanos y Maduro decretó la expulsión de la embajadora europea. No obstante, posteriormente Caracas reculó, tras una conversación entre Borrell y el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.

Además, en los últimos días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de orientación chavista, ha suspendido las cúpulas de varios partidos de oposición: Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular (el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López) y los ha puesto en manos de disidentes de las respectivas formaciones.

La Unión Europea ya actuó de forma unánime en 2018, cuando decidió no reconocer las elecciones presidenciales en las que fue elegido Nicolás Maduro, por considerar que no se desarrollaron conforme a garantías democráticas.

De aquella decisión de no dar por legítimo el mandato surgió el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de convocar unos nuevos comicios presidenciales que, dado el rechazo del Gobierno de Maduro, no se han celebrado. Maduro solo estuvo dispuesto a convocar elecciones a la Asamblea Nacional, que es precisamente el único órgano que no controla y el que preside Juan Guaidó.

Ahora ha finalizado la legislatura y toca renovar la Asamblea Nacional en unas elecciones legislativas ordinarias. Los líderes opositores las han tildado de "farsa", avanzando así que no participarán en ellas.

Sin embargo, la Asamblea Nacional es el último reducto del poder de la oposición y no acudir a ellas implicaría quedarse fuera de las instituciones.

"GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y RESPETO DE LAS REGLAS"

"Creo que es importante que haya elecciones pero tienen que ser democráticas, con respeto a las reglas de juego", afirmó esta semana González Laya durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

"Para que sean legítimas dentro del país y a los ojos de la comunidad internacional necesitan ser democráticas", afirmó, y eso pasa por que haya "garantías de participación y respeto de las reglas de juego" que tienen que definir los propios venezolanos y no "España, la UE o Estados Unidos".

Si esto no ocurre, advirtió González Laya, "va a ser muy difícil aceptar el resultado de estas elecciones". En las democracias, ha remachado, los comicios son "el medio que hay que utilizar en la búsqueda de soluciones comunes".