Venezuela.- España cesa al embajador en Venezuela y nombra a un encargado de negocios para relevarlo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el cese del diplomático Jesús Silva como embajador en Venezuela y el nombramiento de su sucesor, Juan Fernández Trigo, con el puesto de "encargado de negocios con cartas de gabinete".

El cese del embajador Silva, anunciado desde finales de septiembre, lo decidió este martes el Consejo de Ministros, ya que el nombramiento y cese de embajadores debe hacerse por real decreto. En cambio, para el nombramiento de un encargado de negocios basta una orden ministerial, como así ha sido con el nombramiento de Fernández Trigo.

Según algunas fuentes diplomáticas, el cese de Silva estaba previsto para el Consejo de Ministros de la semana pasada, pero se aplazó una semana ya que tan solo dos días antes llegó a Madrid el opositor Leopoldo López, al que Silva había acogido en la residencia de la Embajada española en Caracas desde el 30 de abril de 2019. El Gobierno no ha anunciado aún nuevo destino para Silva.

Su sucesor, Juan Fernández Trigo, será encargado de negocios y no embajador, para dejar constancia de que la UE y sus Estados miembros no reconocen el actual mandato de Nicolás Maduro porque no consideraron "justas ni transparentes" las elecciones presidenciales de 2018.

Según explicó en el Congreso la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, "el reconocimiento que se da a las actuales autoridades no da las condiciones para la presentación formal de una petición de plácet", así que se ha consensuado con los socios europeos esta fórmula, que es la misma que han usado Italia y Países Bajos, que acaban de renovar sus jefaturas de misión en Venezuela. Con todo, aseguró que la decisión no impedirá que el diplomático "desarrolle sus plenas funciones".

El BOE publica también el nombramiento del sustituto de Fernández Trigo en La Habana, Ángel Martín Peccis, un alto responsable de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura que no pertenece a la Carrera Diplomática.