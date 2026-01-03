España llama a la desescalada, pide respetar el Derecho Internacional y ofrece "sus buenos oficios"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (i) - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la "desescalada" en Venezuela después de la operación militar llevada a cabo en las últimas horas por Estados Unidos durante la que ha sido capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha defendido la necesidad de respetar el Derecho Internacional.

"Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad", ha reclamado Sánchez en un mensaje en la red social X. "Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha defendido, en línea con el comunicado publicado previamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el mismo, se ha trasladado que "España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis" en Venezuela, al tiempo que se ha recordado que el Gobierno no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que la oposición reivindicó que ganó su candidato Edmundo González y al que algunos gobiernos, aunque no el español, consideran "presidente electo".

Precisamente, con este último, quien abandonó Venezuela ante su inminente arresto en septiembre de 2024 con ayuda de España y ha recibido asilo político aquí, ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, según han informado fuentes de su departamento, sin dar más detalles sobre el contenido de la conversación.

El Gobierno ha insistido en el comunicado en que "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela", en línea con la defensa que ha venido haciendo Albares de que la solución debe ser pacífica y "genuinamente venezolana", y ha reiterado su disposición a seguir acogiendo, como se ha hecho hasta ahora, "a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos".

MÁS DE 150.000 ESPAÑOLES

Por otra parte, Exteriores ha informado de que "el personal de la Embajada y el Consulado de España en Caracas, así como sus familias se encuentran todos bien" y ambos, al igual que la unidad de emergencia consular del Ministerio, están "pendientes de la situación de la colonia española en el país", donde residen algo más de 150.000 españoles. "Su seguridad es nuestra prioridad", ha asegurado el ministro en un mensaje en X.

Albares ha indicado que está en contacto tanto con el gabinete de crisis de Exteriores así como con homólogos de otros países, siguiendo también de cerca los últimos acontecimientos en Venezuela.

En este sentido, fuentes de Exteriores han precisado que ha mantenido conversaciones, entre otros, con la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y los ministros de Exteriores de Italia y Portugal, países ambos que cuentan con las mayores colonias en Venezuela, junto con España, así como con el de Brasil, país fronterizo.