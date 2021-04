Eurodiputados del PPE, liberales y ECR piden explicaciones a Borrell por la reunión con dirigentes chavistas

BRUSELAS, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 62 diputados del Partido Popular Europeo (PPE), liberales y del Conservadores y Reformistas (ECR) se han unido este viernes para demandar al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, que dé explicaciones por la reunión esta semana de la diplomacia europea con dirigentes chavistas de la Asamblea Nacional no reconocida por la UE.

A iniciativa del eurodiputado del PP Leopoldo López Gil, los parlamentarios expresan en una misiva su "profunda preocupación e indignación" por el encuentro. "El trato otorgado nos parece de una enorme gravedad", han indicado los parlamentarios, que ponen el acento en la presencia en Bruselas de Iris Varela, vicepresidenta de la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de diciembre que el bloque europeo no reconoció al carecer de los estándares democráticos más mínimos.

"Varela es ampliamente conocida por sus postulados radicales y violentos, por proferir amenazas públicamente al presidente interino Juan Guaidó y otros líderes democráticos y en gran parte responsable de la expulsión de la Embajadora de la UE en Caracas (Isabel Brilhante Pedrosa), ya que la medida fue auspiciada y promovida desde esa ilegítima Asamblea Nacional", ha denunciado los eurodiputados en la carta.

La cita entre altos funcionarios del Servicio de Acción Exterior Europeo y los políticos chavistas se produjo este miércoles en la capital comunitaria. Tras el encuentro, Varela aseguró en un mensaje en Twitter que se producirá una misión europea cuando se levanten las restricciones por la pandemia, algo que el PPE ha asegurado que Borrell debe igualmente aclarar.

Al ser preguntado por la reunión, el portavoz de Borrell, Peter Stano, defendió que mantener contactos con todos los actores en Venezuela es parte de los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis que vive el país. Fuentes comunitarias han indicado que el no reconocimiento de la Asamblea no excluye establecer contactos y recalcan, además, que la UE no ha cambiado su posición y se guía por las conclusiones del Consejo y del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela.