Excarcelada en Venezuela la activista Martha Lía Grajales tras las críticas de la ONU y de ONG

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han excarcelado a la activista venezolana Martha Lía Grajales, detenida durante una manifestación en Caracas en apoyo a los familiares de los presos políticos y cuyo caso fue respondido con críticas desde Naciones Unidas y las ONG defensoras de los Derechos Humanos.

Su marido, Antonio González, ha anunciado en su vídeo publicado en Instagram que la activista abandonó la cárcel en torno a las 21.00 (hora local) del martes, gracias a una "medida sustitutiva" a la privación de libertad. En su mensaje, ha agradecido la movilización desatada "dentro y fuera de Venezuela", ya que considera que sin esta "solidaridad" su esposa no habría sido excarcelada.

Sin embargo, ha advertido de que el proceso judicial, "a todas luces arbitrario", sigue. González ha señalado en su mensaje que las autoridades chavistas quieren procesar a Grajales por "delitos que no cometió", dos días después de que la Fiscalía confirmase la imputación por incitación al odio y conspiración con un gobierno extranjero.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, reclamó el lunes la liberación "inmediata" de Grajales, en paradero desconocido durante horas. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó de que la activista fue "obligada a subir a una camioneta gris sin placas" tras una manifestación frente al Tribunal Supremo.

También la ONG Amnistía Internacional había solicitado la liberación de la activista, así como la protección de todas las garantías procesales, en una carta pública dirigida al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que incluían los nombres de otros presos políticos.