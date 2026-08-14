Excarcelados otros 17 presos por motivos políticos en Venezuela

Archivo - Vigilia por la excarcelación de los presos políticos en Venezuela - Pedro Rances Mattey/dpa - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Foro Penal, que hace seguimiento del estado de los presos en Venezuela, ha anunciado este viernes que las autoridades del país han excarcelado a 17 personas detenidas por motivos políticos.

"Hasta ahora en ForoPenal hemos podido confirmar 17 excarcelaciones de presos políticos el día de hoy. Es un proceso que sigue en curso", ha señalado en redes sociales su fundador y vicepresidente, Gonzalo Himiob, quien ha pedido "paciencia" mientras se verifica la información.

Poco antes, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, ha confirmado la liberación de la "presa política Emirlendris Benítez", quien permanecía en prisión desde 2018.

Amnistía Internacional denunció en 2023 que en su caso bastó con compartir un trayecto en coche con terceras personas supuestamente involucradas en actos de violencia para ser detenida y torturada. Benítez perdió el hijo que esperaba y necesita silla de ruedas para moverse, apuntó la ONG en un informe en el que documentaba detenciones arbitrarias en Venezuela.

Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) han manifestado su "inmensa alegría" por la liberación de Benítez, "detenida injustamente", en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde han trasladado su "más profunda solidaridad con toda su familia".

La ONG ha denunciado que en estos ocho años en prisión, la joven "sufrió múltiples torturas que le dejaron graves secuelas de salud", por lo que ha exigido una "reparación integral para todas las víctimas" y en particular para las mujeres, quienes ha sido sometidas a "tratos crueles, inhumanos y degradantes".

"La lucha no termina aquí. Recordamos que aún quedan cientos de presos políticos privados de su libertad", ha agregado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de enero una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país así como el cierre de las instalaciones del Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos, con vistas a reconvertirlo en un espacio cultural y deportivo.