Venezuela expresa su solidaridad con Cuba tras amenazas arancelarias de EEUU a países que le suministren petróleo

Archivo - El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil - Europa Press/Contacto/Tian Rui - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha afirmado este viernes que considerar a Cuba una amenaza a la seguridad de Estados Unidos es un "despropósito que entraña graves amenazas contra su existencia", después de las amenazas arancelarias a países que suministren petróleo a La Habana, que pasa graves problemas de desabastecimiento de combustible.

"(Caracas) expresa su solidaridad con el pueblo cubano y hace un llamamiento a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza. Considerar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional de EEUU constituye un despropósito que entraña graves amenazas contra su existencia como nación", ha manifestado.

A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores en redes sociales, ha rechazado la medida de la Administración Trump mediante la cual "se pretenden imponer medidas punitivas a los países que decidan mantener relaciones comerciales legítimas" con Cuba.

"Cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicios, así como la libertad de los Estados para decidir soberanamente sus socios comerciales, constituye una violación del Derecho Internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global", ha expresado la cartera ministerial venezolana.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el libre comercio "es un principio medular de las relaciones económicas internacionales entre Estados soberanos, y no puede estar sujeto a ningún tipo de coacción que impida el libre intercambio de bienes y servicios".

En la víspera, que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que le permite imponer aranceles a los productos de aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba, alegando que "la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior".

Cuba ha visto reducido su abastecimiento de petróleo desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas. Días después de la operación militar estadounidense, Trump emplazó a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", asegurando que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡nada!".