Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

VENEZUELA, CARACAS - JUNE 25, 2026: A ruined building in the Altamira neighbourhood after an earthquake. Two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 struck Venezuela on the evening of 24 June, causing at least 32 casualties and over 700 injuries, dozen - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha informado del fallecimiento de dos españoles en Venezuela tras los dos terremotos de la pasada madrugada. Asimismo, el departamento que dirige José Manuel Albares ha elevado el número de españoles desaparecidos a 80.

"Exteriores informa de que el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80. Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias", han informado fuentes del Ministerio.

Además, Exteriores ha lamentado también el fallecimiento de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas. "Trasladamos nuestras condolencias a sus allegados", ha expresado el departamento.

En Venezuela, según había indicado esta mañana el propio ministro, residen unos 200.000 españoles. Exteriores recuerda que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela.

EN TOTAL 188 PERSONAS FALLECIDAS Y 1.520 HERIDOS

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este jueves de la muerte de 188 personas, así como de otros 1.520 heridos, como consecuencia de los potentes terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que han sacudido varias partes del país, entre ellas Caracas, durante la pasada noche.

"Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto, 1.520 personas heridas ingresadas ya en hospitales y siendo atendidas en este momento, reportadas 157 personas desaparecidas", ha contado Rodríguez en una comparecencia ante los medios.