Venezuela.- Exteriores eleva a 30 los españoles fallecidos y a 155 los desparecidos tras los terremotos de Venezuela

Bomberos del CPEI de Badajoz trabajan en labores de rescate en Venezuela - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha elevado hasta los 30 la cifra oficial de españoles fallecidos por los terremotos registrados hace algo más de una semana en Venezuela.

Asimismo, fuentes de la cartera que lidera José Manuel Albares confirman que el número de desaparecidos españoles también ha crecido en las últimas horas hasta las 155 personas, una más que en el último balance difundido por el Ministerio esta misma mañana. En cuanto al número de localizados bajo los escombros, la cifra se mantiene en 11 personas que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

En un mensaje en la red social 'X', el jefe de la diplomacia española también ha informado de que el equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña en Venezuela "para ayudar al pueblo hermano venezolano".

Además, este jueves también llegó hasta Venezuela un avión de la AECID con material sanitario, kits de emergencia y otros suministros esenciales "para atender a las personas afectadas por el terremoto".

Por otro lado, Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Según datos ofrecidos por la cartera de Albares, la Sala de Crisis del Ministerio ha atendido hasta ahora 1022 llamadas y el Consulado, 1497.

EN TOTAL HAY MÁS DE 2.595 PERSONAS FALLECIDAS

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó este jueves además que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país. Hasta la fecha, han fallecido 2.595 personas y 12.400 han resultado heridas, de acuerdo con el último balance.

"Ayer se cumplieron ocho días del doble terremoto y, como se estila, decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate", señaló la mandataria interina en una rueda de prensa en la que subrayó que allá donde existan "puntos activos" en los cuales se sepa que hay gente con vida, "sigue" la referida etapa.