Venezuela.- FAES critica la "performance zurda" de Sánchez en Barcelona con "cómplices de una narco-dictadura": "Solo faltó Maduro"

Archivo - El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante la clausura del Campus FAES, a 19 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Este año la cita de FAES viene marcada por la ofensiva de Sánchez contra Israel por la situación en Gaza. De hec - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fundación FAES ha arremetido duramente contra la "performance zurda" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en Barcelona con "cómplices de una narco-dictadura" mientras "una auténtica multitud" acompañaba en Madrid a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Según ha recalcado, "solo faltó" el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Así ha valorado la cumbre 'En Defensa de la Democracia' celebrada este fin de semana en Barcelona que ha reunido, entre otros a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otros.

En una anotación de la fundación titulada 'Solo faltó Maduro', FAES ha señalado que con esta cita en Barcelona Sánchez quiere "remendar su disfraz de líder global" y ha asegurado que su "frecuente confusión entre partido, Estado y Gobierno alcanza ya un punto de no retorno". "¿Qué más da ser presidente del Gobierno o de la Internacional Socialista, si se está 'en el lado correcto de la historia'?", ha preguntado.

La fundación del expresidente José María Aznar ha criticado la "alineación" elegida por Sánchez para "defender la democracia" en la Global Progressive Mobilisation, subrayando que "han desenfundado el 'pacifismo' para disparar epítetos a quien les replique, inmediatamente motejado de 'fascista', 'reaccionario' o 'ultraderechista'".

IRONIZA CON QUE EN BARCELONA FALTÓ LA PRESENCIA DE MADURO

FAES ha destacado que mientras el viernes "un acto sin apenas público, convocado en nombre de la democracia, cobijaba a cómplices de una narco-dictadura", el domingo "una auténtica multitud acompañaba a una genuina militante de la paz", María Corina Machado, "para exigir la restauración democrática en Venezuela y la garantía de las libertades, usurpadas con la complicidad de los movilizados por Sánchez".

Es más, la fundación ha resaltado que Sánchez "no vale ni para anfitrión bananero" porque en Barcelona "faltó la presencia inspiradora, el verbo cálido, el ademán resuelto, de Nicolás Maduro". "¿No resulta imperdonable haber desperdiciado la posibilidad de una videoconferencia suya desde las mazmorras del trumpismo? ¡Qué gran ocasión perdida!", ha ironizado.