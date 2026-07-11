Concentración del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Venezuela) - COMITÉ POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, formado por familiares de detenidos, ha advertido de que en los últimos días se ha informado de posibles malos tratos y agresiones a detenidos, por lo que han exigido una investigación de lo sucedido. Estos incidentes se producen tras el doble terremoto que ha costado la vida a más de 4.000 personas.

El Comité se concentró el viernes frente a la prisión El Rodeo I para denunciar que los familiares no tienen información oficial sobre la situación de los reclusos tras las noticias de que el pasado domingo algunos presos fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos, golpes, heridas por perdigones e intentos de asfixia con gas lacrimógeno.

Los propios presos han relatado durante las visitas del viernes que los atacantes entraron en las celdas, los maltrataron y les sustrajeron sus paquetes de correspondencia, asegura el Comité.

El temor de los presos "se ha acrecentado debido a los recientes terremotos" que "comprometieron la estructura del centro de detención". "Hoy (viernes) se sintió una fuerte réplica en el lugar, lo que elevó aún más la alerta entre los reclusos y sus familias", ha apuntado.

Otras madres han asegurado que "otros detenidos se encuentran en estado de desaparición, sin que se les brinde respuesta sobre su paradero".

Por otra parte, el Comité ha celebrado la puesta en libertad de Jackson Vera y Ricardo Carriel, detenidos desde 2022. "Jackson y Ricardo fueron víctimas de un proceso arbitrario y carente de pruebas. Esperaron durante largos años una justicia que tardó en llegar, pero hoy, por fin, podrán reencontrarse con sus familiares", ha apuntado el Comité en redes sociales.