"Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela", dice en Atenas tras verse con el primer ministro griego



MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "desoír el mandato del Congreso" para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, una actitud con la que, a su juicio, están dando "un pésimo ejemplo a la comunidad internacional". Dicho esto, ha expresado su confianza en que la próxima semana sí que lo haga el Parlamento Europeo.

Así se ha pronunciado Feijóo en una comparecencia en Atenas tras verse con el primer ministro de Grecia y el presidente de Nueva Democracia, Kyriákos Mitsotakis, con quien ha conversado sobre la situación en Venezuela por entender que el reconocimiento de Edmundo González que defiende el PP debe ser una "postura extendible a toda la Unión Europea".

"Creo que el Parlamento Europeo va a aprobar el reconocimiento del resultado electoral y, por lo tanto va a aprobar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Nos parece que eso es importante y nos parece que eso es todo un mensaje a la política exterior de España y concretamente al posicionamiento del señor Sánchez", ha declarado Feijóo.

En este punto, el presidente de los 'populares' ha agradecido el compromiso del partido griego Nueva Democracia y su voto favorable a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela a iniciativa del Parlamento europeo.

Feijóo ha recalcado que desde hace tiempo está defendiendo que España "debe de liderar la defensa de la democracia venezolana en el mundo y por supuesto en Europa", algo que, según ha dicho, su partido va a seguir exigiendo y defendiendo.

"ESPAÑA ESTÁ DANDO UN PÉSIMO EJEMPLO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL"

Feijóo ha subrayado que con los resultados electorales que facilitó la oposición venezolana se "acreditaba el triunfo de la oposición y la derrota del gobierno de Maduro" en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Por eso, ha dicho que llevaron al Congreso esa petición de reconocimiento de Edmundo González. "Agradezco mucho a los grupos que se han posicionado a favor del reconocimiento como presidente electo", ha dicho, en alusión a Vox, PNV, CC y UPN.

A renglón seguido, el jefe de la oposición ha cargado contra Pedro Sánchez porque, a su juicio, el Gobierno español "no solamente ha desoído el resultado electoral en Venezuela, sino que ha desoído el mandato del Congreso de los Diputados para reconocer como presidente electo al ganador de las elecciones venezolanas".

"Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela y lamento profundamente que nuestras relaciones históricas, culturales y de hermandad que hemos mantenido con las naciones hispanoamericanas se quiebre por intereses ideológicos, políticos o económicos del Gobierno socialista español", ha afirmado, para añadir que España está dando un "pésimo ejemplo a la comunidad internacional".

PONS: MANTIENE EL EMBAJADOR EN VENEZUELA TRAS RETIRARLO EN ARGENTINA

Por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, --que ha acompañado a Feijóo en su viaje a Atenas-- ha dado la razón a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras decir que Venezuela es una "dictadura". También ha asegurado que el presidente del Gobierno "no quiere" asumir "la pura verdad", que es la carencia democrática del "régimen" de Nicolás Maduro.

"Por primera vez alguien del Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho la verdad. Ha tenido que ser Margarita Robles. Porque Pedro Sánchez no sabe, no quiere o no es libre (para hacerlo). Venezuela es una dictadura. Lo ha dicho Margarita Robles y es la pura verdad", ha sostenido el dirigente 'popular' en un vídeo remitido a los medios.

Pons ha reprochado al jefe del Ejecutivo que continúe "poniendo paños calientes a los criminales" y que crea que así "se comportarán bien". "No es verdad", ha agregado, insistiendo en que un gobierno que no respeta la libertad como el de Nicolás Maduro "no la va a respetar en ningún caso".

Al hilo, el vicesecretario de Institucional del PP también ha afirmado que le "parece mentira" que el Gobierno retirase a la embajadora española de Argentina, que "es una democracia"; y que sin embargo lo mantenga en Venezuela, que "aunque Sánchez no lo vea, es una dictadura".

"Creo que ha llegado la hora de normalizar las relaciones con Argentina y normalizarlas con Israel, que son democracias, y poner al régimen venezolano donde se merece que es, como ha dicho Margarita Robles: una dictadura", ha zanjado Pons.