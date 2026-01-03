Feijóo expresa su apoyo a Corina Machado y Edmundo González y respalda una transición democrática en Venezuela

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios a su llegada a la clausura de las jornadas del Partido Popular ‘Iniciativa Legislativa del Senado en el Estado de Derecho. El bloqueo de las Proposiciones de Ley del S - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este sábado su apoyo a los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y a "todos los demócratas venezolanos", ha pedido la liberación de todos los presos políticos del país y ha respaldado una transición democrática tras el régimen de Nicolás Maduro.

En un mensaje publicado en la red social 'X' en respaldo al comunicado firmado por Machado, Feijóo ha afirmado que cuentan con todo su apoyo y el del Partido Popular, y ha reclamado la liberación de todos los presos políticos y una "transición a la democracia según la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio de 2024" en las urnas. "Es el camino", ha añadido.

En el comunicado difundido este sábado, la dirigente opositoria venezolana ha afirmado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser capturado por Estados Unidos "desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones".

"Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", ha manifestado.

Asimismo, Machado ha señalado que "esta es la hora de los ciudadanos" y sostiene que "los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela" defienden que debe "asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran".