Feijóo habla con Edmundo González y le reitera su apoyo: "Él encarna la legitimidad democrática"

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado este sábado con Edmundo González, al que le ha reiterado su apoyo "al claro veredicto que los venezolanos expresaron el 28 de julio de 2024".

Así lo ha expresado en un mensaje publicado en la red social X, en el que también ha reiterado que González "encarna la legitimidad democrática" al igual que María Corina Machado "representa la legitimidad moral".

En un mensaje anterior también publicado en 'X', Feijóo respaldó el comunicado firmado por Machado, y afirmó que cuentan con todo su apoyo y el del Partido Popular, al tiempo que reclamó la liberación de todos los presos políticos y una "transición a la democracia según la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio de 2024" en las urnas. "Es el camino", ha añadido el líder de los 'populares'.