Felipe González reitera su apoyo a Guaidó en Venezuela y reclama el rechazo internacional a la "tropelía" de Maduro

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha reiterado este lunes su recocimiento a Juan Guaidó como "responsable político con legitimidad democrática" para representar al Gobierno de Venezuela y ha reclamado a la comunidad internacional el rechazo a la "tropelía" del "gobierno ilegítimo" de Nicolás Maduro con los comicios de diciembre.

Así lo ha subrayado ante la toma de posesión prevista para este martes en Venezuela de la Asamblea Nacional surgida de las recientes elecciones, cuyo resultado no ha sido reconocido por la Unión Europea, y donde el anterior Parlamento, con Juan Guaidó al frente, ha optado por prorrogar su mandato.

González ha indicado que el "gobierno ilegítimo" de Maduro "quiere cerrar el círculo de la tiranía" ocupando la Asamblea Nacional tras unas elecciones "fraudulentas" y ha defendido que es la elegida en diciembre de 2015, presidida ahora por el líder opositor Juan Guaidó, "la que representa la soberanía popular venezolana, expresada en elecciones libres".

En esta línea, ha llamado a la comunidad internacional "que defiende los valores de la democracia, del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos" a trasladar su rechazo ante "esta nueva tropelía del régimen tiránico".

La Asablea presidida por Guaidó, ha recalcado el ex presidente español, "no puede ser sustituida más que por otra salida de elecciones democráticas con garantías" y, mientras esto no ocurra, el opositor venezolano "es el responsable político con legitimidad democrática que debe seguir su tarea de representar al Gobierno de Venezuela".

"El pueblo de Venezuela merece el respaldo de todos los demócratas en su aspiración de elecciones libres y con garantías para elegir una nueva Asamblea y un Presidente de la República", ha indicado González en un comunicado.

España está negociando con sus socios de la UE una posición consensuada sobre la toma de posesión de mañana, según han indicado a Europa Press fuentes diplomáticas, que han señalado que el Gobierno considera "importante" que haya un consenso a nivel europeo sobre este "nuevo escenario", dado que la Asamblea Nacional saliente prorrogó su mandato --aunque el Tribunal Supremo controlado por el chavismo lo anuló-- y los nuevos diputados electos tomarán posesión este martes.

Este consenso, precisan las fuentes, permitiría a la UE mantener "su potencial como actor que puede contribuir constructivamente a una salida pacífica, sostenible y democrática en Venezuela".