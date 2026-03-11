Venezuela.- Felipe VI se reúne con la líder opositora venezolana María Corina Machado

El Rey Felipe VI se reúne con la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Coriña Machado en Chile - CASA DE S.M. EL REY / JOSE JIMENEZ

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha mantenido un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado aprovechando que ambos se encuentran en Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, José Antonio Kast, según ha informado Zarzuela, que ha facilitado imágenes de la ocasión.

El monarca ha estado acompañado en su reunión por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, habida cuenta de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, canceló en el último momento el viaje junto al Rey para seguir en Madrid la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

Fuentes del departamento que encabeza Albares han indicado a Europa Press que el encuentro "se produjo a petición de María Corina Machado" y "de acuerdo con Exteriores", sin entrar en más detalles sobre lo hablado durante el mismo, más allá de confirmar que también ha participado Sumelzo.

La Nobel de la Paz es una de las invitadas en la toma de posesión de Kast como nuevo presidente de Chile, a la que también asiste Felipe VI en representación de España, como viene siendo tradicional desde 1996, cuando aún era Príncipe de Asturias.

El Rey ha aprovechado durante su estancia para mantener sendos encuentros tanto con Kast como con el presidente saliente, Gabriel Boric, y también se ha reunido con el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, y con el de Ecuador, Daniel Noboa, según ha informado Zarzuela.

PRIMER CONTACTO ENTRE AMBOS

El de este miércoles es el primer contacto que se conoce de Felipe VI con Machado, quien fue galardonada el año pasado con el Nobel de la Paz, distinción por la que el Gobierno español no llegó a felicitarla en ningún momento, gesto que recibió la crítica del PP.

La líder opositora salió de Venezuela el pasado diciembre para viajar a Oslo a recoger el prestigioso galardón y no ha podido regresar a su país donde el pasado 3 de enero se produjo una intervención militar de Estados Unidos que culminó con la captura de su mandatario, Nicolás Maduro, y la llegada al poder de quien era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

El encuentro del Rey, cuyos actos tienen que ser siempre refrendados por el Gobierno, no figuraba en la agenda de su visita facilitada por Zarzuela, como sí que estaba incluida la reunión que ha mantenido con Noboa a primera hora de esta mañana en un hotel en Santiago, donde también se habría producido el contacto con Machado.

Felipe VI tiene previsto asistir a la ceremonia de traspaso de mando que tendrá lugar en el Congreso Nacional en Valparaíso y al almuerzo que Kast ofrecerá a los dignatarios que han acudido al acto en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, tras lo cual pondrá rumbo a Bolivia.

Aquí, tiene previsto reunirse el jueves con el nuevo presidente, Rodrigo Paz, a cuya toma de posesión el pasado mes de noviembre no pudo asistir. El Rey tuvo que declinar asistir debido a que el acto estaba previsto un día antes de que iniciara su viaje de Estado a China junto a la Reina Letizia. En representación española viajó la presidenta del Congreso, Francina Armengol.