MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha apuntado este lunes a una próxima "cooperación penal" con las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las nuevas relaciones entre Caracas y Washington tras la captura, en enero, del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Saab ha señalado que "en algún momento eso deberá ocurrir", en una entrevista concedida a la cadena estatal VTV, al ser preguntado por un "acercamiento" con su homóloga estadounidense, Pam Bondi.

"Llegará el momento de que pudiera haber coordinaciones para la cooperación penal internacional", ha agregado, apuntando a que las conversaciones y encuentros mantenidos hasta el momento "están en la esfera del Poder Ejecutivo".

El fiscal ha destacado que "nosotros tenemos una Dirección General de Cooperación Penal Internacional que ha tenido resultados sumamente positivos, correctos, con todas las naciones con las que Venezuela tiene relación".

Por otra parte, ha aprovechado para pedir "el cese de las sanciones coercitivas unilaterales" impuestas al país latinoamericano por parte de las autoridades estadounidenses, algo que "debería ocurrir luego de que se ejecute la ley de amnistía", aprobada el pasado viernes en la Asamblea Nacional de Venezuela.

En este sentido, ha cuestionado "qué sentido tiene (mantener las sanciones) con todo lo que ha pasado, si estamos hablando de diálogo, si estamos abriendo caminos y con puertas para una Venezuela mejor". "¿Qué sentido tiene que tú estés todavía imponiéndole sanciones a un pueblo? ¿Y al final qué? ¿Quién sufre? El de clase media, el de clase alta, los sectores populares, los profesionales, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes. Las sanciones unilaterales, los bloqueos, afectan a una nación completa", ha apuntado.

El fiscal ha confirmado además que se encuentran bajo custodia de las autoridades venezolanas el exvicepresidente Tarek el Aissami y el empresario Samark José López, por la "brutal trama de corrupción conocida como PDSVA-Cripto", por lo que no se beneficiarán de la ley de amnistía.